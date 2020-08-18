Kahramanmaraş Valisi Coşkun, Elbistan ve Afşin'i gezdi Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Elbistan ve Afşin ilçelerini ziyaret etti.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Elbistan ve Afşin ilçelerini ziyaret etti. Elbistan ilçesine gelen Vali Coşkun'u Hükümet Konağı önünde, Kaymakam Özkan Demir, Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sinan Sert tarafından karşılandı. Kaymakam Demir'in makamına geçen Coşkun, ilçe hakkında brifing aldı. Daha sonra bir süre ilçe esnafıyla bir araya gelen Coşkun, işletmeci ve çalışanlara Kovid-19 hakkında duyarlı olmalarını istedi. Coşkun, ayrıca Afşin ilçesinde de temaslarda bulundu. Kaynak: AA