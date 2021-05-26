Kahramanmaraş Valisi Coşkun Elbistan Şehir Müzesi'nde incelemelerde bulundu
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Kahramanmaraş Valisi Coşkun Elbistan Şehir Müzesi'nde incelemelerde bulundu

Kahramanmaraş Valisi Coşkun Elbistan Şehir Müzesi'nde incelemelerde bulundu
Anadolu Ajansı / Ali Öztürk - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun Elbistan Şehir Müzesi'nde incelemelerde bulundu.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun Elbistan Şehir Müzesi'nde incelemelerde bulundu.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Elbistan ilçesine gelen Vali Coşkun'u Kaymakam Özkan Demir, Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sinan Sert ve Emniyet Müdürü İhsan Kıvrak karşıladı.

Kaymakam Demir'den ilçedeki genel durum hakkında bilgi alan Vali Coşkun daha sonra beraberindekilerle birlikte, açılış için hazırlıkları devam eden Elbistan Şehir Müzesindeki çalışmaları inceledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Öztürk

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