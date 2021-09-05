Kahramanmaraş Valisi Coşkun'dan vatandaşlara aşı çağrısı Açıklaması
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Kahramanmaraş Valisi Coşkun'dan vatandaşlara aşı çağrısı Açıklaması

Kahramanmaraş Valisi Coşkun'dan vatandaşlara aşı çağrısı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, ilk doz aşı oranı yüzde 75'in üzerine çıkan kentin renginin Kovid-19 risk haritasında maviye döndüğünü hatırlatarak, aşısını olmayan vatandaşlara aşı çağrısında bulunduCoşkun, yazılı açıklamasında, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan haritada kentin...

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, ilk doz aşı oranı yüzde 75'in üzerine çıkan kentin renginin Kovid-19 risk haritasında maviye döndüğünü hatırlatarak, aşısını olmayan vatandaşlara aşı çağrısında bulundu

Coşkun, yazılı açıklamasında, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan haritada kentin aşı oranının yüzde 75'e yükselerek sarı kategoriden mavi kategoriye geçtiğini anımsattı.

Vatandaşların salgın tedbirleri konusunda rehavete kapılmamasını isteyen Coşkun, şunları kaydetti:

"Teşekkürler Kahramanmaraş. İlimiz aşılama oranında yüzde 75'e ulaşarak mavi kategoriye yükseldi. Hemşehrilerimden istirhamım aşı olmayan vatandaşlarımızın gecikmeden aşılarını yaptırmaları. Ayrıca koronavirüsle mücadelemizde rehavete kapılmadan maske, mesafe ve temizlik kurallarına lütfen uymaya devam edin. Kovid-19 ile mücadelemizde duyarlılık gösterip aşı olan tüm hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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