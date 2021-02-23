Kahramanmaraş Valisi Coşkun'dan şehit kızına doğum günü sürprizi
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Kahramanmaraş Valisi Coşkun'dan şehit kızına doğum günü sürprizi

23.02.2021 23:55 | Son Güncelleme: 23.02.2021 23:58
Kahramanmaraş Valisi Coşkun'dan şehit kızına doğum günü sürprizi

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ve eşi Sevilay Coşkun, şehit polis memuru Duran Melemir'in kızı Pakize Nazlım'ın doğum günü etkinliğine katıldı.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ve eşi Sevilay Coşkun, şehit polis memuru Duran Melemir'in kızı Pakize Nazlım'ın doğum günü etkinliğine katıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Coşkun ile eşi Sevilay Coşkun, şehit Duran Melemir'in evini ziyaret ederek, kızı Pakize Nazlım Melemir'in 5'inci doğum günü heyecanına ortak oldu.

Vali Coşkun, küçük kıza getirdiği pastayı verip sağlıklı ömür temenni etti.

Şehit ailesi ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, Vali Coşkun ve eşine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Vali Coşkun çiftine ziyaretlerinde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi Başkanı Yunus Karaman ve Dernek yönetimi eşlik etti.

Polis memuru Duran Melemir, 2016'da Bingöl çevreyolunun 15'inci kilometresinde zırhlı polis aracının geçişi esnasında yola park edilen bomba yüklü aracın infilak ettirilmesi sonucu şehit düşmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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