Kahramanmaraş Valisi Coşkun'dan aşı çağrısı Açıklaması
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Kahramanmaraş Valisi Coşkun'dan aşı çağrısı Açıklaması

Kahramanmaraş Valisi Coşkun'dan aşı çağrısı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş Valilisi Ömer Faruk Coşkun, Kovid-19 aşılama oranında kentin turuncu kategoriden sarı kategoriye geçtiğini hatırlatarak, "randevularınızı ertelemeyin" çağrısında bulundu.

Kahramanmaraş Valilisi Ömer Faruk Coşkun, Kovid-19 aşılama oranında kentin turuncu kategoriden sarı kategoriye geçtiğini hatırlatarak, "randevularınızı ertelemeyin" çağrısında bulundu.

Coşkun, yazılı açıklamasında, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan haritada kentin aşı oranının yüzde 65,6'ya yükselerek turuncu kategoriden sarı kategoriye geçtiğini anımsattı. Vatandaşların salgın tedbirlerine eksiksiz uymasını isteyen Coşkun, şunları kaydetti:

"İlimiz turuncu kategoriden sarı kategoriye geçmiştir. Salgınla mücadelemizde başarılı olmak için tedbirleri sıkı bir şekilde almalıyız. Lütfen maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyalım. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlara girmemeye gayret gösterelim. Virüse karşı en güçlü savunmamızın aşı olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Lütfen aşı randevularımızı ertelemeyelim. Kahraman şehrimizi hep birlikte mavi kategoriye taşıyalım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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