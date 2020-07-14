Kahramanmaraş Valisi Coşkun'dan 15 Temmuz mesajı
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Kahramanmaraş Valisi Coşkun'dan 15 Temmuz mesajı

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kahramanmaraş Valisi Coşkun'dan 15 Temmuz mesajı
14.07.2020 15:27 | Son Güncelleme: 14.07.2020 15:46

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Coşkun, mesajında, Türk milletinin, tarih boyunca birçok badireler atlattığını, çok çetin mücadelelerde bulunduğunu belirtti.

Milletin her zaman yaşadığı toprakları namus bilerek bu uğurda canını vermekten de asla çekinmediğine dikkati çeken Coşkun, 15 Temmuz 2016 gecesinin de milletin dönüm noktalarından birisi olduğunu kaydetti.

"O gece hainler tarafından, vatanımızın bölünmez bütünlüğüne, milletimizin bağımsızlığına, demokrasimize ve aydınlık geleceğimize yönelik kalleşçe bir darbe teşebbüsünde bulunulmuştur." ifadesine yer veren Coşkun, şunları kaydetti:

"Terör örgütü FETÖ/PDY'nin bu hain kalkışması karşısında aziz milletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara çıkarak, canı pahasına da olsa vatanını ve milletini savunmuştur.

15 Temmuz gecesi silahlı darbe girişimini bozguna uğratan yüce milletimiz, darbe teşebbüsünün ardından günlerce meydanları boş bırakmayarak istiklaline ve istikbaline kastedenlere karşı kararlılığını ortaya koymuş, birliğine, beraberliğine ve demokrasisine sahip çıkmıştır."

Kaynak: AA

Manşet

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