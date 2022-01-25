Kahramanmaraş Valiliğinden "zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın" uyarısı - Haberler
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Kahramanmaraş Valiliğinden "zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın" uyarısı

Kahramanmaraş Valiliğinden
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Kahramanmaraş Valiliği, akşam saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı beklendiğini, bu nedenle vatandaşların zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları gerektiğini bildirdi.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş Valiliği, akşam saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı beklendiğini, bu nedenle vatandaşların zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları gerektiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kahramanmaraş ve çevresinde bugün akşam saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı beklendiği ve gece boyunca etkisini sürdüreceğinin tahmin edildiği belirtildi. Başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenen açıklamada, "Vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça özel araçları ile trafiğe çıkmamaları, trafiğe çıkmak zorunda olan vatandaşlarımızın ise araçlarında mutlaka kış lastiği ve zincir gibi ekipmanları bulundurmaları hususu önem arz etmektedir" denildi. - KAHRAMANMARAŞ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Kahramanmaraş, kar, Yerel, Haber

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