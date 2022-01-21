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Kahramanmaraş Valiliğinden seyahat uyarısı

Kahramanmaraş Valiliğinden seyahat uyarısı
AA / İzzet Mazı - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş Valiliği, kentte beklenen yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgasıyla ilgili seyahat edecek vatandaşlara uyarıda bulundu.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Valiliği, kentte beklenen yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgasıyla ilgili seyahat edecek vatandaşlara uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri doğrultusunda 27 Ocak perşembe gününe kadar yurt genelinde yoğun kar yağışı, buzlanma ve don olayları bekleniyor.

Vatandaşlardan trafik güvenliği sağlanmış bir ortamda yolculuk yapmaları için gidecekleri güzergah hakkında bilgi sahibi olmaları istenen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Seyahat edecek sürücüler, yola çıkmadan önce seyahat güzergahı hakkında Karayolları Genel Müdürlüğünün 0312 449 91 99 numaralı telefonundan veya ücretsiz Alo 159 hattından, ayrıca KGM web sitesi www.kgm.gov.tr adresinden hizmete sunulan Güzergah Analizi Programı ile en uygun güzergahı ve alternatiflerini, kapalı ve çalışma yapılan yolları sorgulayarak yol seçimi yapabileceklerdir."

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / İzzet Mazı - Son Dakika Haberleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Ocak, kar, Güncel, Haber

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