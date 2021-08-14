Kahramanmaraş Valiliği: "Mürettebattan kurtulan olmadığı tespit edilmiştir"

Kahramanmaraş Valiliği, orman yangınına müdahale görevinde iken düşen uçakta bulunan mürettebattan kurtulan olmadığını açıkladı.

Kahramanmaraş Valiliği, orman yangınına müdahale görevinde iken düşen uçakta bulunan mürettebattan kurtulan olmadığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İlimiz Dulkadiroğlu ilçesi Bertiz bölgesinde ormanlık alanda, yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangına müdahale etmek amacıyla havalanan Rus yangın söndürme uçağı Kısık Vadisi Mevkiinde mürettebatıyla birlikte düşmüştür. Olayın gerçekleştiği andan itibaren olay yerine ekiplerimiz anında sevk edilmiş, ilk bilgilere göre mürettebattan kurtulan olmadığı tespit edilmiştir." - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı