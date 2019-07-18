KAHRAMANMARAŞ ÜNAL: "S 400'LE İLGİLİ KONUŞLANDIRMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR"
AK Parti'li Ünal: İletişimle ilgili farklı bir süreç başladı (2)AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, S400 savunma sistemlerinin yer tespiti ile çalışmaların sürdürdüğünü söyledi.
AK Parti'li Ünal: İletişimle ilgili farklı bir süreç başladı (2)
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, S400 savunma sistemlerinin yer tespiti ile çalışmaların sürdürdüğünü söyledi.
Mahir Ünal, S400'lerle alakalı Savunma Bakanlığı'nın çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "S400'lerin konuşlandırılacağı yerlerle ilgili bir karar henüz verilmiş değil. Dolayısıyla Kahramanmaraş'a bir konuşlandırma olacak belli değil. Geçmişte Patriotlar burada konuşlandırılmıştı. Kahramanmaraş'ta konuşlandırma olacak mı, olmayacak mı? Bu konuda Savunma Bakanlığımızın yaptığı çalışmalar neticesinde belirlenecek. Şu anda yerlerle alakalı bir bilgi mevcut değil" dedi.
Kaynak: DHA
Osman Kavala, Soros iddiasını yanıtladı: Vakfın yönetim kurulu üyeliği dışında özel bir ilişkim olmadı
Son Dakika Haberleri
00:50 AK Parti Genel Başkan YardımcısıÜnal: "Hava savunma sisteminde Kahramanmaraş önemli bir nokta"