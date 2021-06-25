Kahramanmaraş, "Uluslararası Edebiyat Yolu Bisiklet Yarışması"na ev sahipliği yapacak

Türk edebiyatına yön veren birçok şair ve yazarın yetiştiği Kahramanmaraş'ta, 3-4 Temmuz tarihlerinde Uluslararası Kahramanmaraş Edebiyat Yolu Bisiklet Yarışması düzenlenecek.

Türk edebiyatına yön veren birçok şair ve yazarın yetiştiği Kahramanmaraş'ta, 3-4 Temmuz tarihlerinde Uluslararası Kahramanmaraş Edebiyat Yolu Bisiklet Yarışması düzenlenecek.

Organizasyonun, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kahramanmaraş Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliğinde gerçekleştirileceği duyuruldu.

Dulkadiroğlu, Onikişubat, Türkoğlu ve Göksun ilçelerinden geçecek bir güzergahta yapılacak yarışlarda, kentteki 11 tünel, 2 viyadük ve 3 köprüden oluşan Edebiyat Yolu kullanılacak.

Yarışmaya, Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Ukrayna, Azerbaycan, Kazakistan, Malezya, Özbekistan, Fas, İran, Kuveyt, Cezayir, Irak, Hollanda, Polonya, Bahreyn ve Panama gibi farklı ülkelerden toplam 250 sporcu başvurdu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, belediye binasındaki lansman toplantısında, kentin zengin edebiyat geçmişi ve doğal güzelliklerinin tanıtılması amacıyla uluslararası organizasyonların önemli bir araç olduğunu söyledi.

Kentin çok önemli doğal güzelliklere sahip olduğunu, bunların rahatça gezilebilmesi için önemli yol yatırımları yapıldığını anlatan Güngör, edebiyat alanında kendisini ön plana taşıyan Kahramanmaraş'ın sporla da tanınmak istediğini kaydetti.

Göksun ilçesiyle kent merkezi arasındaki 11 tünel ve viyadükten oluşan yolun adının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Edebiyat Yolu olarak adlandırıldığını anımsatan Güngör, şu ifadeleri kullandı:

"Burada yapacağımız Uluslararası Kahramanmaraş Edebiyat Yolu Bisiklet Yarışması'yla bir kaç hususu gerçekleştirmiş olacağız. Kahramanmaraş'ta ilk defa bir uluslararası bisiklet turnuvası yapılıyor. 20 ülkeden 250 sporcunun katılması bizi son derece mutlu etti. İkincisi şiir ve edebiyatın başkentini dünyaya tanıtmış olacağız. Şehrimizi hem spor hem edebiyat hem de şiiriyle dünyaya tanıtmış olacağız. Ne kadar çok uluslararası etkinlik yapılırsa, bir şehrin tanıtımına o kadar katkı sağladığını biliyoruz. Bizim de birçok sektörde ciddi potansiyelimiz var."

Toplantıya, Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz'un yanı sıra diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün