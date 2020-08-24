Kahramanmaraş uluslararası edebiyat ve şiir etkinliğine kavuşuyor Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek 'Uluslararası Kahramanmaraş Edebiyat ve Şiir Günleri' tanıtım toplantısı yapıldı.

"Çünkü Sözümüz Var!"

Başkan Güngör, "Biliyorsunuz Kahramanmaraş, büyük bir edebiyat geleneğine sahip, sözün dolaşımının süreklilik arz ettiği, irfanın ve hikmetin hüküm sürdüğü bir şehir. Biz bu etkinlik için "Çünkü sözümüz var' sloganıyla çıktık yola. Kahramanmaraş'ın sözünü sadece Türkiye'ye değil, bütün dünyaya duyurmanın gayreti içerisindeyiz" dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 1. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri basın toplantısı gerçekleştirildi. 7 Güzel Adam Edebiyat Müzesi'nde düzenlenen programa Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün yanı sıra, Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Milletvekilleri Celalettin Güvenç, Ahmet Özdemir ve İmran Kılıç, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, ilçe belediye başkanları, kaymakamlar, il ve ilçe milli eğitim müdürleri, şair ve yazarlar ile basın mensupları katıldı.

Kahramanmaraş'ın Sözü Dünyaya Ulaşacak

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, şunları söyledi: "Biliyorsunuz Kahramanmaraş, büyük bir edebiyat geleneğine sahip, sözün dolaşımının süreklilik arz ettiği, irfanın ve hikmetin hüküm sürdüğü bir şehir. Biz bu etkinlik için "Çünkü sözümüz var' sloganıyla çıktık yola. Kahramanmaraş'ın sözünü sadece Türkiye'ye değil, bütün dünyaya duyurmanın gayreti içerisindeyiz."

UNESCO Çalışmaları

Başkan Güngör konuşmasında Kahramanmaraş'ın edebiyat alanında 'UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil olması çalışmalarına da değindi. Başvuru sürecinin başladığını ifade eden Güngör "Şu an arkadaşlarımız raporlama ve lobi çalışmalarına hız vermiş durumdalar. İnanıyoruz ki bu sene o sene olacak ve Kahramanmaraş, UNESCO ağına dahil olmanın avantajlarını yaşayacağı bir döneme girmiş olacak" ifadelerini kullandı.

Edebiyat ve Şiir Ruhu Devam Ediyor

AK Parti Milletvekili, İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, "Bu ülkede şiir konuşulacaksa Kahramanmaraş'tan başlamalıdır. Bu ülkede edebiyat konuşulacaksa Kahramanmaraş'tan başlamalıdır. Geçmişimizden çok önemli bir miras devraldık. Necip Fazıl'da, Nuri Pakdil'de, Rasim Özdenören'de ortaya koyulan ruh bugün de şehrimizde devam etmektedir. Gerçekleştirilecek etkinliklerin çok önemli olduğunu ifade ediyor, Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör'e teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ise yaptığı konuşmasında:" Kahramanmaraş'ımız bir edebiyat şehridir. Kahramanmaraş kültürel mirasından güç alarak yeni şair. ve yazarlar yetiştirmede bu organizasyonun önemli bir katkısı olacağını düşünüyorum. Bu vesile ile bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi

Sekiz Dalda Ödüller Sahibini Bulacak

Bu yıl birincisi düzenlenecek etkinliğin en dikkat çekici yanı, 8 ayrı dalda verilecek "Kahramanmaraş Edebiyat Ödülleri" olacak. Rasim Özdenören, İskender Pala, Fatih Andı, Güray Süngü, Mevlana İdris Zengin, Kemal Sayar ve Necip Tosun'dan oluşacak Değerlendirme Kurulu, 2020 yılının en dikkate değer kitaplarını ve edebiyat projelerini ödüllendirecek. Ödüller; yılın en iyi şiir kitabı, yılın en iyi öykü kitabı, yılın en iyi çocuk kitabı, yılın en iyi romanı, yılın en iyi inceleme-araştırma kitabı, yılın en iyi dijital edebiyat projesi, yılın en iyi edebiyat dergisi, yılın en iyi TV edebiyat programı kategorilerinde verilecek.

Edebiyat ve Sanata Teşvik

Etkinlik kapsamında ortaokullar arası resim yarışması; liseler arası şiir, öykü ve deneme yarışmaları düzenlenecek. Ayrıca her yaştan yazarların katılacağı şiir, öykü ve deneme yarışmaları olacak.

Aşık Muhzuni Şerif Ses Yarışması

Tamamı ödüllü bu yarışmaların yanı sıra, Kahramanmaraşlı büyük usta Âşık Mahzuni Şerif anısına bir "Âşık Mahzuni Şerif Besteleri Ses Yarışması" da düzenlenecek.

Şehir Edebiyata Doyacak

16-20 Kasım 2020 tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Kahramanmaraş Edebiyat ve Şiir Günleri kapsamında şehirde 40'a yakın edebiyat ve kültür insanı ağırlanacak. Kahramanmaraş ve ilçelerindeki toplam 30 lisede düzenlenecek "okur-yazar buluşmaları" programlarının yanı sıra etkinlik boyunca her gün Sütçü İmam Üniversitesi öğrencilerine yönelik çeşitli "tematik oturumlar" düzenlenecek. Beş gün sürecek bir yazı atölyesine de ev sahipliği yapacak olan etkinlikte ayrıca her gün tüm katılımcılara açık paneller, şiir okuma etkinlikleri ve konserler düzenlenecek. Etkinlik ayrıca "Kahramanmaraş'ın Yüzleri" isimli bir sergiye de ev sahipliği yapacak.

Bir Vefa Oturumu: İkindi Yazıları

Etkinlik kapsamında Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yayınlanan ve "edebiyatımızın kült dergileri" arasında gösterilen "İkindi Yazıları" dergisi ile ilgili bir ayağı Kahramanmaraş'ta, bir ayağı Andırın'da olmak üzere iki oturum düzenlenecek. Diğer yandan bu etkinliklerde "İkindi Yazıları" dergisinin tıpkı basımı ilgililere hediye edilecek. Öte yandan bu oturumlarda dergi hakkında yapılan belgeselin gösterimi de gerçekleştirilecek.

Kaynak: Bültenler