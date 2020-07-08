Kahramanmaraş tüketici hakem heyetine 2 bin 260 başvuru yapıldı
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Kahramanmaraş tüketici hakem heyetine 2 bin 260 başvuru yapıldı

Kahramanmaraş'ta yılın ilk 6 ayında 2 bin 260 tüketici hakem heyetine başvuru yaptı.

Kahramanmaraş tüketici hakem heyetine 2 bin 260 başvuru yapıldı
08.07.2020 12:53 | Son Güncelleme: 08.07.2020 13:30

Kahramanmaraş'ta yılın ilk 6 ayında 2 bin 260 tüketici hakem heyetine başvuru yaptı.

Değerlendirmeler sonucunda 1446 tüketicinin lehine, 715 ise aleyhine karar verildi.

Tüketiciler tarafından en çok şikayet edilen konuların başında ise "Ayıplı mal ve hizmetler", "Bankacılık hizmetleri" ve "Mesafeli sözleşmeler" geliyor.

Tüketici Hakları Uzmanı Nesih Tanrıverdi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında başvurularda azalma olsa da hakem heyetinin performansının şu anda son derece iyi durumda olduğunu söyledi.

En çok şikayet gelen konular arasında özellikle cep telefonlarının yoğunlaştığını ifade eden Tanrıverdi, şunları kaydetti:

"Son dönemde sanal ortamda yapılan mesafeli sözleşmelerle ilgili de başvurular geliyor. Tüketicilerin başvurularının yüzde 80'i kendi lehlerinde sonuçlanıyor. Bu sonuç aynı zamanda vatandaşların gerçekten haklı olduklarını düşünmediği bir konuda başvuru yapmadığını da gösteriyor."

Kaynak: AA

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