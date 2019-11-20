Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'ndan öğrencilere giyim yardımı

20.11.2019 12:32 | Son Güncelleme: 20.11.2019 12:32

Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) ve Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) işbirliği ile ihtiyaç sahibi öğrencilere giyim yardımında bulunuldu.

KMTSO Başkanı Serdar Zabun, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen teslim töreninde, giyim yardımının her yıl Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği katkılarıyla düzenli olarak gerçekleştirildiğini belirtti.

Geleneksel hale getirilen çalışmanın önemine dikkati çeken Zabun, "Yardıma muhtaç öğrencilere yönelik olarak yürütülen bu faaliyet sosyal yardım adına Kahramanmaraş'ta önemli bir ihtiyacı karşılıyor." ifadelerini kullandı.

İhtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere hazırlanan 820 bot ve 820 kaban, İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz'ın da katılımıyla ilçe milli eğitim müdürlerine teslim edildi.

Malzemeler Andırın, Çağlayancerit, Dulkadiroğlu, Göksun, Onikişubat, Pazarcık ve Türkoğlu ilçelerindeki okullarda dağıtılacak.

Törene katılan, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ahmet Akküncü, Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Akif Bulut, Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Kurt, Pazarcık İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çilo, Andırın İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Kaya, Türkoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Mehmet Bayraktar, Çağlayancerit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Menderes İbik de yardımı gerçekleştiren ilgililere teşekkür etti.

Kaynak: AA