KAHRAMANMARAŞ Televizyon hediye edilen kardeşler, artık derslerini takip edebilecek Televizyon hediye edilen kardeşler, artık derslerini takip edebilecekKAHRAMANMARAŞ'ta evde televizyon ve internet olmadığı için çocukları uzaktan eğitimden yararlanamayan aileye televizyon hediye edildi.

Televizyon hediye edilen kardeşler, artık derslerini takip edebilecek

KAHRAMANMARAŞ'ta evde televizyon ve internet olmadığı için çocukları uzaktan eğitimden yararlanamayan aileye televizyon hediye edildi.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesinin kırsalında yaşayan ve maddi durumu iyi olmayan ailenin okul çağındaki 3 çocuğu, evlerinde televizyon ve internet olmadığı için uzaktan eğitim alamadı. Bunun üzerine çocukların ismi açıklanmayan annesi CİMER'e başvurarak yardım istedi. Anne, CİMER'e yazdığı mesajında "Benim 4 çocuğum var. 3 çocuğum okula gidiyor; 3'üncü, 5'inci ve 6'nci sınıftalar. Evimizde internet de yok televizyon da. Çocuklarım eğitim göremiyor, onların okumasını istiyorum. Fakat böyle ders görmeden nasıl olacak? Maddi durumum yok ki televizyon alayım. Çocukları virüsten dolayı komşu ve akrabalara da gönderemiyorum. Bu konuda ne yapabilirim, yardımcı olunmasını istiyorum" dedi.

Annenin bu yardım talebi Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ulaştırıldı. Yapılan araştırmada kadının eşinin bir fabrikada asgari ücretle çalıştığı ve kirada oturdukları tespit edildi. Bunun üzerine aileye bir televizyon alındı ve Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Kurt ve personeli tarafından eve götürüldü.

Televizyonu kurup EBA TV'yi açınca çocukların sevincinin kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Kurt, "Dulkadiroğlu ilçemizde birisi ilkokulda, ikisi ortaokulda olmak üzere 3 öğrencisi olan bir velimiz CİMER üzerinden bize başvuru yaptı. Biz de ailemizin durumunu okul yöneticileri aracılığıyla araştırıp inceledik. Gerçekten evlerinde televizyon ve internet imkanı olmadığı için eğitime erişemediklerini ve uzaktan eğitim alamadıklarını tespit ettik. Biz de Dulkadiroğlu Kaymakamlığımızla birlikte ailemize bir televizyon alarak evlerinde çocuklarımıza EBA'yı da televizyonda kurarak onların uzaktan eğitime erişimini sağlamış olduk" diye konuştu.

Kaynak: DHA