KAHRAMANMARAŞ - Tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangın sürüyor
Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Merkez Onikişubat ilçesi Kahramanmaraş-Adana kara yolu 7. kilometresinde faaliyet gösteren tekstil fabrikasının yanında bulunan depoda yaklaşık 5 saat önce henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 40 itfaiye eri, 14 itfaiye aracı, 5 tanker ve 4 iş makinesi ile müdahale ediyor.
Yanan pamuk balyaları iş makineleri yardımıyla depo dışına taşınarak üzerine toprak atılıyor.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün