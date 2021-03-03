KAHRAMANMARAŞ - Tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangın sürüyor
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KAHRAMANMARAŞ - Tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangın sürüyor

03.03.2021 03:14 | Son Güncelleme: 03.03.2021 03:19

Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Merkez Onikişubat ilçesi Kahramanmaraş-Adana kara yolu 7. kilometresinde faaliyet gösteren tekstil fabrikasının yanında bulunan depoda yaklaşık 5 saat önce henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 40 itfaiye eri, 14 itfaiye aracı, 5 tanker ve 4 iş makinesi ile müdahale ediyor.

Yanan pamuk balyaları iş makineleri yardımıyla depo dışına taşınarak üzerine toprak atılıyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor

KAHRAMANMARAŞ - Tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangın sürüyor
KAHRAMANMARAŞ - Tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangın sürüyor
KAHRAMANMARAŞ - Tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangın sürüyor
KAHRAMANMARAŞ - Tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangın sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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