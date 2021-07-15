KAHRAMANMARAŞ - Tekstil fabrikasında yangın

Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasının depo kısmında çıkan yangın söndürüldü.

Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasının depo kısmında çıkan yangın söndürüldü.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolu 2. kilometresi Terziler ve Konfeksiyoncular Sitesi'nde faaliyet gösteren tekstil fabrikasının deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fabrika görevlilerinin ihbarıyla bölgeye sevk edilen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, elyaf balyalarının olduğu bölümde çıktığı tespit edilen yangına müdahale etti.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu fabrikanın diğer bölümlerine sıçramadan söndürülen yangın hasara neden oldu.

Öte yandan çevredekilerin, güneş ve sıcaktan etkilenen bir itfaiye personeline şemsiye açtığı ve su ikram ettiği görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün