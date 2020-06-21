Kahramanmaraş tekstil fabrikasında yangın
Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında yangın paniğe neden oldu.
21.06.2020 22:52 | Son Güncelleme: 21.06.2020 22:56
Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında yangın paniğe neden oldu.
Kahramanmaraş-Gaziantep yolu üzerinde yer alan bir tekstil fabrikasında meydana gelen yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Söndürme çalışmalarının sürdüğü yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Fabrika yangını kontrol altına almak için çevre illerden destek istendi.
(İHA)
Kaynak: İHA