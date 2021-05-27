KAHRAMANMARAŞ - Tartıştığı eniştesini bıçakla yaralayan kişi yakalandı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde tartıştığı eniştesini bıçakla yaraladığı öne sürülen kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde tartıştığı eniştesini bıçakla yaraladığı öne sürülen kişi gözaltına alındı.

İlçeye bağlı Necmettin Erbakan Bulvarı'nda karşılaşan ve aralarında husumet olduğu öğrenilen Mehmet E. ile kayınbiraderi Halil A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Halil A, yanındaki bıçakla eniştesi Mehmet E'yi göğsünden yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Halil A, emniyete götürüldü.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Mehmet E'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman