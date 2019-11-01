01.11.2019 00:48

Kahramanmaraş Tarım Fuarı açıldı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 5'incisi düzenlenen Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı kapılarını açtı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası, işbirliğiyle düzenlenen '5'inci Kahramanmaraş Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı', Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nde düzenlenen törenle açıldı.

31 Ekim - 3 Kasım tarihleri arasında açık kalacak olan fuarda tarım makineleri ve hayvancılık, sera, sulama sistemleri, tohumculuk, fidancılık, peyzaj ve organik tarım alanında faaliyet gösteren firmalar stant açtı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Arif Şen, törendeki konuşmasında, "Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak memleketimizde üretime dayalı ekonomi hedefliyoruz. Hedefimizin başarıya ulaşabilmesi için, tarımsal alt yapının oluşturularak bitkisel ve hayvansal üretimi doğru şekilde desteklenmesi ve bu sayedede ürün kalitesinin artmasını hedeflemekteyiz" dedi.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Serdar Zabun ise Kahramanmaraş tarımının yenilikler ve markalaşma sayesinde gelişmesi gerektiğini ifade ederek, "Fuarımız, Akdeniz ve Anadolu'da tarım ve hayvancılığın parlayan yıldızı olarak sektörün en önemli buluşma noktalarından biri haline gelmiştir. Yaklaşık 5 milyar liralık tarımsal üretime sahip olan Kahramanmaraş üretimde etkinliği, markalaşma ve pazarlama alanlarını geliştirmek ve hayata geçirmek zorundadır. İklim ve coğrafya olarak her türlü ürünün rahatlıkla yetiştirildiği Kahramanmaraş'ın tarımsal üretiminin endüstrileşmesi ve tarımsal pazarlarını yeniliklerle geliştirmesi gerekmektedir" diye konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Mehmet Kocabaş'ta şunları ifade etti:

"Kahramanmaraş'ta 3 milyon 500 dekar tarım alanı, 1 milyon 800 bin dekar da çayır ve mera alanımız ile Akdeniz bölgesi ve Anadolu'nun yükselen bir dev şehri olarak potansiyelini değerlendirmektedir. Her geçen gün devletimizin verdiği teşvik ve faizsiz kredilerle çiftçilerimiz daha teknolojik ve iyi ortamlarda çalışmaktadırlar"

Konuşmaların arından fuarın açılışı yapılarak stantlar gezildi.

Kaynak: İHA