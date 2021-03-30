Kahramanmaraş'tan Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki gençlere spor malzemesi yardımı yapıldı

Kahramanmaraş Gençlik ve Spor Müdürlüğünce, Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Afrin'de çeşitli branşlarda spor yapan 200 gence malzeme yardımında bulunuldu.

Kahramanmaraş Gençlik ve Spor Müdürlüğünce, Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Afrin'de çeşitli branşlarda spor yapan 200 gence malzeme yardımında bulunuldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Geleneksel Spor Dalları Federasyon Başkanlığı ve Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Kahramanmaraş şubesince temin edilen 200 eşofman, çorap, çanta ve spor ekipmanları Afrinli gençlere ulaştırılmak üzere Hatay'a gönderildi.

Organizasyona destek veren tüm kurum ve kişilere teşekkür eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, savaş mağduru çocukların yüzlerini bir nebze olsun güldürmek adına bu organizasyonu planladıklarını söyledi.

Afrin bölgesine sadece spor malzemesi yardımı yapmadıklarını anlatan Boz, şunları kaydetti:

"Biz malzemelerimizi Hatay'a yolladık. Nasip olursa idarecilerimizle oradaki valilikten de izin alındıktan sonra belirtilen bölgeye malzemelerimiz götürülecek. Oradaki spor yapan çocuklarımıza bu malzemeler dağıtılacak. Tabii biz oraya teknik ekip de göndereceğiz. Bizim güreş antrenörümüz ve dünya şampiyonumuz Harun hocamız da gidecek. Güreş eğitim müdürümüz de gidecek. Belki onların bir antrenmanlarını izleme fırsatı bulacaklar. Gönül ister ki oradaki çocuklara bizler de dokunalım. İçlerinde yetenekli gençler varsa, ülkemizde onlara spor yaptırabilme adına elimizden ne geliyorsa onu da yapmak istiyoruz. Önemli ve güzel bir etkinlik oldu."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün