KAHRAMANMARAŞ - Suriye'de kamplarda yaşayanlara 10 tır su gönderildi

Kahramanmaraş'ta başlatılan kampanya kapsamında temin edilen 10 tır su Suriye'ye gönderildi.

Kahramanmaraş'ta başlatılan kampanya kapsamında temin edilen 10 tır su Suriye'ye gönderildi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Kahramanmaraş Temsilcisi Yusuf Bülbül, şubatta İdlip'teki kampları ziyaret ettiklerini, orada yaşanların acil olarak gıda, su ve ayakkabıya ihtiyaç duyduğunu belirlediklerini söyledi.

Bir kısmı hayırseverlerin bir kısmı da bir firmanın katkılarıyla 10 tır su temin ettiklerini ifade eden Bülbül, bölgede yaşayan insanlara ulaştırılması için tırların yola çıktığını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman