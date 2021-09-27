Kahramanmaraş'tan Sri Lanka'ya yardım eli - Haberler
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Kahramanmaraş'tan Sri Lanka'ya yardım eli

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Kahramanmaraş'tan Sri Lanka'ya yardım eli

Kahramanmaraş'ta faaliyet gösteren bir yardım kuruluşu, Sri Lanka'da su kuyuları açtı.

Kahramanmaraş'ta faaliyet gösteren bir yardım kuruluşu, Sri Lanka'da su kuyuları açtı.

Başta Afrika ülkeleri olmak üzere dünyadaki fakir ülkelere giderek su kuyuları açan, Gönül Elçisi Uluslararası İnsani Yardım Derneği, Güney Asya ülkesi Sri Lanka'da da su kuyusu açtı. Su kuyusu açılışları sırasında çocuklar suya kavuşmanın keyfini çıkardı.

Derneğin üyeleri Sri Lanka dönüşü Kahramanmaraş'ta basın toplantısı düzenledi. Su kuyularının yanı sıra yapılan yardımlar hakkında bilgi veren derneğin genel başkanı Ahmet Güney, Sri Lanka ve Bangladeş gibi içme suyu sıkıntısı çeken ülkelerde de içme suyu kuyusu vurduklarını söyledi. Güney, "Gidip o coğrafyalara insanların yaşam mücadelesini gördüğünüz zaman, yılda bir defa bile ete ulaşamadığını gördüğünüz zaman, temiz suya ulaşmak için 6 kilometre yol yürüdüğünü gördüğünüz zaman, açlıktan insanların öldüğünü gördüğünüz zaman o yaşantıya sessiz kalamıyorsunuz. Oralara yardım götürmek için gelip ülkenizde var gücünüzle çalışıyorsunuz" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'tan Sri Lanka'ya yardım eli

Kahramanmaraş'tan Sri Lanka'ya yardım eli

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Haber: Kahramanmaraş'tan Sri Lanka'ya yardım eli - Haberler
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