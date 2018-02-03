Kahramanmaraş'tan Sınır Hattına Gelen Vatandaşlardan Zeytin Dalı Harekatı'na Destek

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla Kilis sınır hattına gelen vatandaşlar, Darmık Dağı'na Türk bayrağının çekilmesi dolayısıyla "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

TSK ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından yürütülen harekat kapsamında, Afrin'deki terör hedeflerini temizleyen askerlere destek amacıyla Kahramanmaraş'tan yola çıkan 30 kişi, konvoyla Gülbaba köyüne geldi. Burada Türk askeri için kesilen 3 küçükbaş hayvan, Gülbaba Tabur Komutanlığına ulaştırıldı.

Sınır hattında geçen konvoydakiler, Darmık Dağı'nın hemen karşısında durarak Türk bayrağı açtı. Bölgeyi ziyarete gelenler arasında Darmık Dağı'nda terör örgütü PYD/PKK ile çarpışan bir Türk askerinin babası da yer aldı.

Osman Sert, AA muhabirini yaptığı açıklamada, oğlunun da terörle mücadelede yer almasının gururunu yaşadıklarını söyledi.

Oğlunun da diğer askerler gibi cephede korkusuzca savaştığını dile getiren Sert, şunları belirtti:

"Ben de onlar birlikte çarpışmak isterim. Ama şu anda onun yanında olamıyorum, izin vermiyorlar. Onun ve diğer Türk askerlerinin gözlerinden öpüyorum. Hepsi Allah'a emanet olsun. Arkalarında Türkiye oldukça mutlaka yenilmeyecekler. Oğlumu çok seviyorum, onunla gurur duyuyorum. Allah'a emanet olsun. Dün aksam Darmık Dağı'nda çarpışan oğlumla görüştüm, tebriklerimi ilettim."

Bayram Bülbül de Darmık Dağı'nın terörden arındırılmasının gururunu yaşadıklarını anlatarak, "Askerlerimiz bizleri çok iyi karşıladılar. Bizler de onlara sevgimizi göstermek için geldik. Allah tüm askerlerimizin yanında olsun." dedi.