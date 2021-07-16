Kahramanmaraş'tan Ortadoğu ve Avrupa'ya kebap şişi
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Kahramanmaraş'tan Ortadoğu ve Avrupa'ya kebap şişi

Kahramanmaraş'tan Ortadoğu ve Avrupa'ya kebap şişi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kahramanmaraş'ta kebaplık şiş üreten Demirciler Çarşısı'nda yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hareketlilik yaşanıyor.

Kahramanmaraş'ta kebaplık şiş üreten Demirciler Çarşısı'nda yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hareketlilik yaşanıyor. İç pazarın talebini karşılayan esnaf, Ortadoğu ve Avrupa ülkelerine de kebap şişi ihraç ediyor.

Bayramın yaklaşmasıyla satışlarında hareketlilik kazanan çarşıdaki şiş üreticileri, iç pazarın talebini karşılamanın yanında Ortadoğu ve Avrupa ülkelerine de kebap şişi ihraç ediyor. Tarihi çarşıda 52 yıldır esnaflık yapan 74 yaşındaki Fahrettin Balkarlı, "Türkiye'nin 81 vilayetinin yanı sıra Irak, Suudi Arabistan ile Almanya'ya da şiş ihraç ediyoruz. Yıllık ortalama 1 milyon şiş üretiyoruz" dedi.

Şiş üreticisi Balkarlı, "Senenin 365 günü şiş üretiyoruz. Bayramda talep artar ama çıkması, malzemenin yetişmesi meçhul. Ciğer şişi, kuşbaşı şişi, domates şişi ve tavuk şişi olmak üzere 4 çeşit şiş üretiyoruz. Kebap şişleri temiz kullanılması durumunda yıllarca kullanılabilir. Şiş temiz kullanılırsa 10 yıl kullanırsınız hiçbir şey olmaz. Kebabı yiyip bulaşığı ile bırakırsa haliyle paslanacak ama yedikten sonra sabunlu suyla temizlerse hiçbir şey olmaz" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'tan Ortadoğu ve Avrupa'ya kebap şişi
Kahramanmaraş'tan Ortadoğu ve Avrupa'ya kebap şişi
Kahramanmaraş'tan Ortadoğu ve Avrupa'ya kebap şişi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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