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Kahramanmaraş'tan kiraz ihracatı

Türkiye'de en geç hasat edilen kiraz, Kahramanmaraş'tan, İngiltere, Kuzey Irak ve Rusya gibi ülkelere ihraç ediliyor.

Kahramanmaraş'tan kiraz ihracatı
20.07.2020 13:46 | Son Güncelleme: 20.07.2020 13:51

Türkiye'de en geç hasat edilen kiraz, Kahramanmaraş'tan, İngiltere, Kuzey Irak ve Rusya gibi ülkelere ihraç ediliyor.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi Çiğşar, Kabaca ve Çokak mahallelerindeki bin 650 rakımlı bahçelerde yetişen kiraz aroması, lezzeti ve kalitesiyle yüksek getirisi olan ürünlerin başında yer alıyor. Kırsal bölgelerdeki vatandaşlar tarafından ağaçlardan tek tek toplanan kirazlar, önce temizleniyor daha sonra soğuk hava depolarına stoklanıyor.

Bölgede yaklaşık 10 bin ton kiraz rekoltesi beklenirken, 5 bin kişiye de istihdam sağlanıyor. İç pazarda da satışı yapılan kirazın ay sonuna kadar pazarlamasının devam edeceği bildirildi.

Kalitesine göre 3 ile 6 lira arasında değişen fiyatlarla alıcı bulan kiraz, tüccarlar tarafından bölgede kurulan pazarda toptan 4 liradan alınıyor.

Kiraz yetiştiricisi Ahmet Doğan, "Ürünlerimiz çok güzel ve büyük. Özellikle yurt dışı ve Kuzey Irak ve İngiltere ve Rusya gibi ülkelere de kiraz gönderiyoruz. Bölgemize günde iki tır gelerek yurt içi ve yurt dışına ürünleri teslim ediyor" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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