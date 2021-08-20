Kahramanmaraş'tan Kastamonu'ya 2 tır yardım malzemesi
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Kahramanmaraş'tan Kastamonu'ya 2 tır yardım malzemesi

Kahramanmaraş'tan Kastamonu'ya 2 tır yardım malzemesi
Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'tan, Kastamonu'daki selden zarar görenlere ulaştırılmak üzere 2 tır yardım malzemesi gönderildi.

Kahramanmaraş'tan, Kastamonu'daki selden zarar görenlere ulaştırılmak üzere 2 tır yardım malzemesi gönderildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Esnaf ve Sanatkarlar Odasınca temin edilen 1 tırlık gıda ve yardım malzemeleri görevliler tarafından tıra yerleştirilerek ihtiyaç sahipleri için uğurlandı.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) da AFAD koordinasyonunda tespit edilen ihtiyaç sahipleri için 1 tır yardım malzemesi sel bölgesine gönderildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, açıklamasında, devletin tüm imkanlarıyla sorunları çözme gayretinde olduğunu belirterek, Kahramanmaraş'tan da çalışmalara destek olmaya çalıştıklarını ifade etti.

KMTSO Başkan Yardımcısı Serdar Zabun ise sel felaketinin tüm ülkeyi yasa boğduğunu belirterek, afetten etkilenenlerin yaralarına merhem olmaya çalıştıklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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