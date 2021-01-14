Kahramanmaraş'tan İdlib'e insani yardım tırı gönderildi
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Kahramanmaraş'tan İdlib'e insani yardım tırı gönderildi

14.01.2021 16:37 | Son Güncelleme: 14.01.2021 16:37
Kahramanmaraş'tan İdlib'e insani yardım tırı gönderildi

Kahramanmaraş'ta hayırseverlerin destekleriyle toplanan insani yardım malzemeleri Suriye'nin İdlib kentine gönderildi.

Kahramanmaraş'ta hayırseverlerin destekleriyle toplanan insani yardım malzemeleri Suriye'nin İdlib kentine gönderildi.

Verenel Derneği Kahramanmaraş Temsilcisi Mehmet Özkan, hayırseverlerin destekleriyle temin edilen yardım malzemelerini asıl sahiplerine ulaştırmanın sevincini yaşadıklarını belirtti.

Yaklaşık 10 yıldır devam eden iç karışıklık nedeniyle bölge halkının zor şartlar altında yaşadığını, bunun yanında kış şartlarının da her geçen gün ağırlaştığını anlatan Özkan, "Tırımızın içerisinde başta gıda malzemeleri ve kışlık kıyafetler olmak üzere soba ve kömür de bulunuyor. Bu ay dördüncü tırımız yola çıkmış oldu. Geçen ay da bölgeye 15 tır yardım malzemesi gönderdik. Savaş mağduru insanlara yardımlarımız ilerleyen süreçte de devam edecek." diye konuştu.

İnsani yardım malzemelerini taşıyan tır daha sonra İdlib'e hareket etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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