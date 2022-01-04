Kahramanmaraş'tan İdlib'e 5 tır insani yardım malzemesi gönderildi - Haberler
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Kahramanmaraş'tan İdlib'e 5 tır insani yardım malzemesi gönderildi

Kahramanmaraş'tan İdlib'e 5 tır insani yardım malzemesi gönderildi
AA / İzzet Mazı - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'tan Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere insani yardım malzemesi taşıyan 5 tır yola çıktı.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'tan Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere insani yardım malzemesi taşıyan 5 tır yola çıktı.

Büyükşehir Belediyesi, Hayrat İnsani Yardım, Kahramanmaraş Genç Ufuk ve Kahramanmaraş İsar dernekleri iş birliğiyle 5 tır insani yardım malzemesi toplandı.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve İsar Derneği Başkanı Ramazan Kibar, Kahramanmaraş Fuar Merkezi önünde gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, Azez ve İdlib bölgelerinde yaşam mücadelesi veren savaş mağdurlarının gönüllerini ısıtabilmek adına başlattıkları kampanyaya gösterilen ilginin sevindirici olduğunu belirtti.

İhtiyaç sahiplerine gönderilecek yardımların su, süt, yatak ve battaniye gibi malzemelerden oluştuğunu ifade eden Kibar, "Oradaki mazlum, mağdur, savaş mağduru insanlara, kardeşlerimize bir nebze de olsun bir yardımda bulunabilmişsek, onları ısıtabilmişsek ne mutlu diyorum. Vatandaşlarımızın destekleriyle bu zamana kadar toplam 350 civarında yardım tırı gönderildi." dedi.

Konuşmaların ardından toplanan yardımlar, dualarla Suriye'ye gönderildi.

Kahramanmaraş'tan İdlib'e 5 tır insani yardım malzemesi gönderildi

AA / İzzet Mazı - Son Dakika Haberleri

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