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Kahramanmaraş'tan gelen gençler Erciyes'te kamp yaptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Kahramanmaraş'tan gelen gençler Erciyes'te kamp yaptı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen Doğa Kampları kapsamında Kahramanmaraş'tan gelen gençler Erciyes'te dolu dolu vakit geçirdi.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen Doğa Kampları kapsamında Kahramanmaraş'tan gelen gençler Erciyes'te dolu dolu vakit geçirdi.

Erciyes Kamp ve Eğitim Merkezi'nde yapılan kampa katılan gençler, kamp boyunca okçuluk, dart, mangala, masa tenisi, ebru, teleferik zirve gezisi gibi etkinliklerle unutamayacakları bir kamp dönemi geçirdi. Erciyes'te ağırlanan gençler kampın son akşamında kamp ateşi yaktı.

Son gün ise sucuk ekmek ikramının ardından gençler, daha sonra Kahramanmaraş'a geri döndü. - KAYSERİ

Kahramanmaraş'tan gelen gençler Erciyes'te kamp yaptı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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