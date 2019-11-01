Kahramanmaraş'tan "Geleceğe Nefes Kampanyası"na destek

01.11.2019 16:06

Tarım ve Orman Bakanlığının "Geleceğe Nefes-11 Milyon Fidan" kampanyası kapsamında Kahramanmaraş'ta 150 bin fidan toprakla buluşacak.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Müdürü Mustafa Koç, Arslanbey Yangın Ekip binasında düzenlediği basın toplantısında, sahada 4 bin 600 kişiyle, 150 binden fazla fidanı toprakla buluşturacaklarını söyledi.

Türkiye genelinde 3 saat içerisinde 11 milyon fidan dikilerek dünya rekoru kırılacağını vurgulayan Koç, "Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü olarak 11 Kasım'da saat 11: 11'de 150 bin fidanı üç saat içerisinde toprakla buluşturacağız. Bu noktada tüm vatandaşlarımızı aynı gün ve saatte fidan dikmeye davet ediyoruz." dedi.

Etkinliğin amacının Kahramanmaraş'ı ve Türkiye'yi daha yeşil hale getirmek olduğunu ifade eden Koç, bütün ekiplerle bu rekor denemesini Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü olarak layıkıyla yerine getirmeye çalışacaklarını söyledi.

Kaynak: AA