Kahramanmaraş'tan Filistin'e hem dua hem de gıyabi cenaze namazı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kahramanmaraş'tan Filistin'e hem dua hem de gıyabi cenaze namazı

Kahramanmaraş'tan Filistin'e hem dua hem de gıyabi cenaze namazı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kahramanmaraş'ta cuma namazı sonrası, İsrail tarafından saldırılara uğrayan Filistinli Müslümanlar için dua edildi.

Kahramanmaraş'ta cuma namazı sonrası, İsrail tarafından saldırılara uğrayan Filistinli Müslümanlar için dua edildi.

Abdülhamid Han Camii'nde kılınan cuma namazının ardından toplanan kalabalık ellerini Filistinli Müslümanlar için kaldırdı. İmam Hatipliler Derneği (ÖNDER-KAMİMDER) Başkan Yardımcısı Muharrem Okumuş tarafından yapılan duaya cami çıkışı cemaat hep birlikte katıldı.

Ulu Cami'de ise, Anadolu Gençlik Derneği tarafından Filistin'de şehit olan Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı. Namaz sonrası cemaat ile birlikte grup Filistinli Müslümanlar için dua etti. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Sergey Lavrov Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Seda Sayan Acun Ilıcalı Kenan Doğulu
Spor Cenk Tosun Samet Aybaba Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kahramanmaraş'tan Filistin'e hem dua hem de gıyabi cenaze namazı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.5.2021 01:39:07. #1.16#

title