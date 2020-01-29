: Kahramanmaraş'tan, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere yardım gönderildi

29.01.2020 19:00 | Son Güncelleme: 29.01.2020 19:03

Kahramanmaraş'ta Onikibuşat Belediyesince Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere ulaştırılmak üzere 6 kamyon yardım malzemesi gönderildi.

Belediye Başkan Vekili Eray Şenay, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü önünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından ölenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Onikişubat Belediyesi olarak depremden etkilenen vatandaşlar için bir nebze olsun katkı sağlamak amacıyla kampanya başlattıklarını belirten Şenay, "Şehrimiz insanı büyük bir ilgi gösterdi. Kısa sürede depremzedelere ulaştırılmak üzere 6 kamyon yardım malzemesi topladık. İnşallah giden yardımlar vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına bir nebze olsun katkı sağlar. Yola çıkacak bir kamyon erzak malzemesi, 1 kamyon giyecek, 4 kamyon da genel yaşam malzemeleri var. Bu genel yaşam malzemelerinin içinde ise battaniye, yastık, yorgan, ısıtıcı, çocuk bezi ve maması var." dedi.

Şenay, 6 kamyondan ikisinin Malatya'ya, dördünün de Elazığ Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğüne vatandaşlara ulaştırılmak üzere gönderildiğini belirtti.

Yapılan duanın ardından kamyonlar deprem bölgesine doğru hareket etti.

Kaynak: AA

Haber Videosu