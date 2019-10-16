Kahramanmaraş'tan Barış Pınarı Harekatı'na destek

16.10.2019 12:32

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Serdar Zabun, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelerek, 'Barış Pınarı Harekatı'na destek açıklaması yaptı.



STK'lar ve iş dünyası temsilcileri adına açıklama yapan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Serdar Zabun, 'Barış Pınarı Harekatı' ile terör tehlikesinin ortadan kaldırılacağını söyledi.



Kahramanmaraş Barosu, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Memur Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği olarak 81 İl'de aynı anda tüm odalar ve borsalarla birlikte bu açıklamayı yaptıklarını belirterek, "Türkiye, 9 Ekim 2019'da Suriye sınırı üzerinde 'Barış Pınarı Harekatı' adı verilen sınır ötesi harekat başlatmıştır. Amaç, hem ülkemiz sınırlarının güvenliğini sağlamak, hem de ülkemiz ve bölge ülkeleri için tehdit oluşturan terör koridorunu ortadan kaldırmaktır. Bu bölgeyi PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinden temizleyerek, Suriye halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak, bölgede huzur, güven ve barış ortamını yeniden tesis etmektir. Bizler devletimizin aldığı bu kararın arkasındayız ve destekliyoruz. Zira Türkiye, uluslararası kurallardan doğan hakkını kullanmıştır. Barış Pınarı Harekatı, evrensel hukuk ve birleşmiş milletler güvelik konseyi terörle mücadele kararları ile BM sözleşmesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatılmıştır. Suriye'nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve siyasi birliğine saygı gösterilmektedir. Dolayısıyla bu harekat, meşrudur ve uluslararası hukuka uygundur. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz, mekanları cennet olsun. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyoruz" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA