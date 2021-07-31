Kahramanmaraş'tan Antalya'daki yangın söndürme çalışmalarına destek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kahramanmaraş'tan Antalya'daki yangın söndürme çalışmalarına destek

Kahramanmaraş'tan Antalya'daki yangın söndürme çalışmalarına destek
Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı 5 araç ile 13 personel, Antalya Manavgat'taki yangınlara müdahaleye destek için yola çıktı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı 5 araç ile 13 personel, Antalya Manavgat'taki yangınlara müdahaleye destek için yola çıktı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 13 personel ile 5 araç, Vali Ömer Faruk Coşkun ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün talimatıyla devam eden yangınlara müdahalede görev almak üzere harekete geçti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden orman yangınlarına destek vermek için hazırlanan personel ile araçlar yola çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İtfaiye Daire Başkanı Fatih Yoldaş, Akdeniz Bölgesi'nde çıkan orman yangınlarını yakinen takip ettiklerini belirtti.

Kentteki tüm itfaiye personel ve araçların 7/24 göreve hazır olduğunu aktaran Yoldaş, şunları kaydetti:

"Şehrimizin de içinde bulunduğu Akdeniz Bölgesi'nde ağırlıklı olarak komşu şehirlerimizde meydana gelen yangınları takip etmekteyiz. Bu doğrultuda, 28 Temmuz Çarşamba günü kahraman itfaiyecilerimiz Osmaniye ilinde de başarılı bir müdahale yürütmüştür. Şehrimizdeki sorumluluk sahalarımızda an itibarıyla herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Şehrimizin dışında da ihtiyaç duyulan her bölgede tüm personel ve araçlarımızla göreve 7/24 hazırız. Her köşesi bir cennet ülkemizde meydana gelen afetlerin ve ormanlarda meydana gelen yangınların bir an önce son bulmasını temenni ediyoruz."

Kahramanmaraş'tan Antalya'daki yangın söndürme çalışmalarına destek
Kahramanmaraş'tan Antalya'daki yangın söndürme çalışmalarına destek
Kahramanmaraş'tan Antalya'daki yangın söndürme çalışmalarına destek
Kahramanmaraş'tan Antalya'daki yangın söndürme çalışmalarına destek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

Erdoğan'dan yangın uçakları konusundaki eleştirilere yanıt: Sıkıntıların ana sebebi THK'nın filosunu yenileyememiş olması
Erdoğan'dan yangın uçakları konusundaki eleştirilere yanıt: Sıkıntıların ana sebebi THK'nın filosunu yenileyememiş olması
Erdoğan: 'Son üç günde 4 bin personel, 6 uçak, 45 helikopter, 1 insansız helikopter, 9 İHA, 660 arazöz, 65 iş makinesi, 117 itfaiye aracı, 31...
Erdoğan: "Son üç günde 4 bin personel, 6 uçak, 45 helikopter, 1 insansız helikopter, 9 İHA, 660 arazöz, 65 iş makinesi, 117 itfaiye aracı, 31...
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek: Biz yanıyoruz, bizi kurtarın
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek: Biz yanıyoruz, bizi kurtarın
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tuğba Özay Düm Tek Tek Sevda Erginci Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Ali Koç Mesut Özil Hakan Reçber Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kahramanmaraş'tan Antalya'daki yangın söndürme çalışmalarına destek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 18:16:09. #1.16#

title