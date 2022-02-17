Kahramanmaraş'tan Afganistan'a gıda yardımı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'tan Afganistan'daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere hazırlanan 1 tır gıda yardımı yola çıktı.

Kahramanmaraş Bakırcılar Alüminyum Ürün İmalatçıları ve Dökümcüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan içerisinde sıvı yağ, barbunya, kuru fasulye, nohut, salça, ve bebek maması gibi malzemelerin bulunduğu 1024 gıda kolisini taşıyan tır, derneğin Sanayi Sitesi'ndeki binası önünden törenle uğurlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen oda başkanı Selamet Atlı, ellerinden gelen imkan çerçevesinde yönetim olarak Afganistan'a yardım yapma kararı aldıklarını belirtti.

Afganistan'da yardıma muhtaç aileleri unutmadıklarını kaydeden Atlı, şunları aktardı:

"Cumhurbaşkanımızın talimatıyla her ayın 15 inde Afganistan'a yardım treni gidiyor. Bizler de esnafımızla istişare ederek, az çok demeden gıda yardımı alarak, Kızılay ve AFAD aracılığıyla böyle bir organizasyon gerçekleştirdik. 50 esnafımızın katılımıyla gerçekleşen gıda yardımında esnafımız az çok demeden ellerinden gelen desteği verdiler. 1024 adet gıda paketi hazırlandı. 25 Şubat itibariyle Afganistan'a hareket edecek olan trene yüklenerek 1024 aileye teslim edilecek. Şu an itibariyle bir tır yolladığımız yardım paketlerini, ramazanda bir tır olarak tekrar yollayacağız."

Yardım malzemelerini taşıyan tır, dua edilmesinin ardından yola çıktı.