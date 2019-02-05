Kahramanmaraş'tan 79 Ülkeye İhracat

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Serdar Zabun, 2018'i bir milyar doların üzerinde ihracatla kapattıklarını, ocak ayındaysa 79 ülkeye 79,6 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Zabun, yazılı açıklamasında, her geçen gün ihracatını geliştiren Kahramanmaraş iş dünyasının ocak 2019 döneminde 79 ülkeye ulaşarak pazarını genişletmeye devam ettiğini belirtti.

İtalya, Mısır, Almanya, Portekiz, İspanya, Yunanistan, Tunus, Birleşik Krallık, Rusya Federasyonu ve Özbekistan'ın Kahramanmaraş'tan en çok ihracat yapılan ülkeler olduğunu aktaran Zabun, bu ülkelere 52,4 milyon dolar ihracat yapıldığını kaydetti.

İhracatın sektörlere dağılımına değinen Zabun, tekstil, demir ve demir dışı metaller, hazır giyim ve konfeksiyon, kağıt, makine sektörlerinin ana ekseni oluşturduğunu belirterek, "Bu sektörler, ocak ayında 76 milyon dolar ihracat yaptı. En çok yükselişiyse makine sektörü yüzde 199'luk artışla sağladı. Makine sektörü ilk kez ihracatımızda ilk 5 sektör arasına girdi. Bu da üretim ve ihracatta katma değerin yükselmesi bakımından çok önemli bir gelişmedir." ifadelerini kullandı.

Ocak ayında toplamda 79,6 milyon dolarlık ihracat yapıldığını ifade eden KMTSO Başkanı Zabun, şehrin, ekonomide yeni başarı öykülerine imza atmaya devam ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA