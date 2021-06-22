Kahramanmaraş'tan 30 ülkeye yerli hibrit tohum ihracatı
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Kahramanmaraş'tan 30 ülkeye yerli hibrit tohum ihracatı

Kahramanmaraş'tan 30 ülkeye yerli hibrit tohum ihracatı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kahramanmaraş'ta üretilen yerli hibrit sebze meyve tohumları 30 ülkeye ihraç ediliyor.

Kahramanmaraş'ta üretilen yerli hibrit sebze meyve tohumları 30 ülkeye ihraç ediliyor.

Tarım sektörünün önemli kentleri arasında yer alan Kahramanmaraş'ta tohumculuk alanında da çalışmalar yapılıyor. Kentte, yerli tohum üretimi ile ilgili yapılan çalışmada domates, biber, hıyar, patlıcan, kavun, kabak ve karpuz gibi hibrit sebze tohumları oluşturulan tesiste ziraat mühendisleri ile yüksek verimli sebze meyve tohumları üretilmeye başlandı.

Sera ve açık alanlarda üretim yapan çiftçilere tohum desteği sunulan çalışma ile aynı tür bitkinin iki farklı çeşidinin çaprazlanması sonucu elde edilen hibrit tohum 30 ülkeye ihraç ediliyor.

Hibrit tohum sayesinde elde edilen sebzelerin daha sağlıklı, verimli ve kaliteli olduğunu ifade eden tohum firmasının yöneticisi Harun Bozok, "Bölgemizde sebze konusunda araştırma ve geliştirme çalışmaları yapıyoruz. Laboratuvar ortamında geliştirdiğimiz ürünleri, sahada adaptasyonunu sağlayarak çiftçinin beğenisine sunuyoruz. Çalışmalarımızın temelinde yurt içi milli sebze çeşitlerinden başta domates, biber, patlıcan, kabak ve hıyar gibi ürünler üzerinde çalışıyoruz. Bu ürünleri laboratuvar ortamında test aşamasından geçtikten sonra arazide en verimli olacak şekilde hibrit hale dönüştürüp çiftçi ve vatandaşlara sunuyoruz" dedi.

Yerli tohumları başta Ortadoğu olmak üzere Mısır, Fas, Ürdün, Kosova, Arnavutluk ve Türki cumhuriyetlerine ihraç ettiklerini belirten Bozok, "Yurt içi ve yurt dışında yaklaşık 30 ülkeye tohumla ilgili hem adaptasyon, hem de ihracatını yapıyoruz. Türkiye'nin farklı bölgelerinde farklı ürün talepleri oluyor, renk ve gramaj bakımından. Aynı şekilde bitkilerin hastalıkla olan mücadelesi ve verimle ilgili sorunlar ve talepler oluyor. Bu sorunları değerlendirip her bölgeye tüketicinin talep ettiği tohumları üretip çiftçiye veriyoruz. Çiftçi de bunları üretip piyasaya arz ediyor" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'tan 30 ülkeye yerli hibrit tohum ihracatı
Kahramanmaraş'tan 30 ülkeye yerli hibrit tohum ihracatı
Kahramanmaraş'tan 30 ülkeye yerli hibrit tohum ihracatı
Kahramanmaraş'tan 30 ülkeye yerli hibrit tohum ihracatı
Kahramanmaraş'tan 30 ülkeye yerli hibrit tohum ihracatı
Kahramanmaraş'tan 30 ülkeye yerli hibrit tohum ihracatı
Kahramanmaraş'tan 30 ülkeye yerli hibrit tohum ihracatı
Kahramanmaraş'tan 30 ülkeye yerli hibrit tohum ihracatı
Kahramanmaraş'tan 30 ülkeye yerli hibrit tohum ihracatı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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