Kahramanmaraş'taki Yedikuyular Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu
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Kahramanmaraş'taki Yedikuyular Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel
Kahramanmaraş'taki Yedikuyular Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin kesişim noktasında bulunan Kahramanmaraş'taki Yedikuyular Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin kesişim noktasında bulunan Kahramanmaraş'taki Yedikuyular Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Yedikuyular Kayak Merkezi'ne gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, bol oksijenli dağ havasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçiriyor.

Ayrıca, bir süre önce özel bir firma tarafından Yedikuyular'da kontrollü olarak hizmete sunulan sıcak hava balonu gelen ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

Gaziantep başta olmak üzere, Adana, Adıyaman, Hatay, Malatya, Kilis ve Mersin'den birçok kayakseveri ağırlayan tesiste hafta sonları yoğunluk yaşanıyor.

Kayak merkezinde sık sık anonslar yapılarak vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymaları isteniyor. Jandarma ekipleri de kayak merkezinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Ziyaretçilerden Serpil Kartal, AA muhabirine, Yedikuyular Kayak Merkezi'ne Hatay'dan arkadaşlarıyla geldiğini söyledi.

Yedikuyular'ı çok beğendiğini ve ilk defa bir kayak merkezinde sıcak hava balonuyla karşılaştığını aktaran Kartal, "Hoşuma gitti. Daha önceden Kapadokya'da da görmüştüm binme fırsatım olmadı. Ambiyansı çok hoş, gösterişli, çok farklı hayaller kurduruyor. Bir daha gelme sebebim olabilir. Beklediğimden güzel geçiyor." dedi.

Ziyaretçilerden Emre Yılmaz da ailesiyle Gaziantep'ten Kahramanmaraş'a geldiğini söyledi.

Yedikuyular Kayak Merkezi'ni çok beğendiğini dile getiren Yılmaz, "Çok güzel bir yer. Yeniden çocukluğumuzu burada yaşıyoruz. Hayatımda ilk defa sıcak hava balonu gördüm. Çok şaşırdım. Sıcak hava balonuna bineceğiz, sıra bekliyoruz. Burayı herkese tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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