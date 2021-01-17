Kahramanmaraş'taki Yedikuyular Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 1 metreyi aştı
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Kahramanmaraş'taki Yedikuyular Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 1 metreyi aştı

17.01.2021 16:27 | Son Güncelleme: 17.01.2021 16:30
Kahramanmaraş'taki Yedikuyular Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 1 metreyi aştı

Kahramanmaraş'taki Yedikuyular Kayak Merkezi'nde, kar kalınlığı yaklaşık 120 santimetreye ulaştı.

Kahramanmaraş'taki Yedikuyular Kayak Merkezi'nde, kar kalınlığı yaklaşık 120 santimetreye ulaştı.

Kentte üç gündür aralıklarla etkisini sürdüren yağışın ardından merkez tamamen karla kaplandı.

Vatandaşlardan bazıları karla kaplı bölgede fotoğraf çektirirken bazıları mangal keyfi yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışının devam ettiğini ve Yedikuyular Kayak Merkezi'ndeki kar kalınlığının 120 santimetreye kadar ulaştığını belirtti.

Meteoroloji verilerine göre, Türkiye'de kar kalınlığı en yüksek ikinci il olduklarını belirten Güngör, "Burası şehir merkezimize çok yakın. 10 dakikalık bir mesafede ve civardaki birçok ile hizmet veriyor. Sadece komşu illeri baz aldığımızda 10 milyon nüfusun gelip kış sporlarını yapabileceği bir alan." diye konuştu.

Güngör, belediye olarak altyapı için standartları yükseltme çalışmalarının devam ettiğini ifade ederek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hazırlıkların tamamlanma aşamasına geldiğini ve tesislerin en kısa zamanda hizmete gireceğini söyledi.

Öte yandan kar yağışı nedeniyle bazı kırsal mahallelerin yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, başta Yedikuyular Kayak Merkezi olmak üzere Bertiz bölgesi yolunda kar temizleme çalışması yaptı.

Kar yağışının etkili olduğu bölgede jandarma ekipleri de sürücüleri aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı

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