Kahramanmaraş'taki Yassı Höyük'te arkeolojik kazı çalışmaları başladı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi sınırları içerisinde yer alan Yassı Höyük'te, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Afşin Belediyesi iş birliğinde arkeolojik kazı başlatıldı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi sınırları içerisinde yer alan Yassı Höyük'te, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Afşin Belediyesi iş birliğinde arkeolojik kazı başlatıldı.

Ünlü İngiliz arkeolog Sir William Ramsey tarafından 1890 yılında keşfedilen Hurman Çayı yakınlarındaki Yassı Höyük'te, Hitit yazıtlarında geçen ve yeri henüz tespit edilememiş önemli kentlerden Lavazantia veya Hurama kentlerinden birini bulmak için Elbistan Müze Müdürü Safinaz Acıpayam başkanlığında, 3'ü akademisyen 16 kişilik ekiple kazı çalışmaları yürütülmeye başlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun, kazı çalışmalarının açılış töreninde yaptığı konuşmada, Afşin'deki höyük kazısına yoğun bir katılımla başlamanın sevincini yaşadıklarını belirtti.

Bu kazılarda ne bulunacağı, nereye kadar gidileceğinin bilinmediğini dile getiren Coşkun, "Kahramanmaraş, özelinde, tüm çalışmalarımızda bilimsel bilgi anlamında tüm dünyaya çok özel bilgiler sunabilecek potansiyele sahip. Yassı Höyük kazılarında dünyaya çok özel bilgiler, buluntular çıkaracağız. Burada çalışma yapacak ekibimize başarılar diliyorum." diye konuştu.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal, bölgedeki kazı çalışmalarını yakından takip ettiğini, alandaki çalışmanın yaklaşık 2 ay süreceğini, olumlu bulgular elde edilmesi durumunda çalışmaların devam etmesi için gerekli girişimlerde bulanacaklarını ifade etti.

Afşin'in Eshab-ı Kehf gibi bir değere sahip olduğunu dile getiren Sezal, "Afşin'in inanç ve kültür turizmindeki değerini artırmak adına UNESCO'nun geçici listesinde yer alan Eshab-ı Kehf'in ana listeye alınması hususunda da bir çaba sarf edeceğiz. Bunu başardığımızda Afşin hak ettiği yere gelecek. Bizler tüm ilçelerimizi Kahramanmaraş'ın bir değeri olarak görüyoruz. Tüm değerleri ortaya çıkartarak Kahramanmaraş'ın bölgede ve Türkiye'de hak ettiği yere kavuşmasını sağlamak istiyoruz. Ülke genelinde yapılan kazı çalışmalarına Afşin'in de dahil edilmesinde emeği bulunanlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven de ilçede ilk defa arkeolojik kazı çalışması yapıldığını, amaçlarının geçmişten gelen kültür mirasının gelecek nesillere aktarılması olduğunu vurguladı.

Kazının bilimsel çalışmalarını yürüten Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Doktor Öğretim Elif Baştürk de höyüğün, tespit edildiği 1890 yılından bu yana bölgenin çok sayıda bilim insanı tarafından ziyaret edildiğini söyledi.

Konuşmaların ardından, Yassı Höyük kazı alanına geçilerek incelemelerde bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doruk