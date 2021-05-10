Kahramanmaraş'taki uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı yakalandı
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Kahramanmaraş'taki uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı yakalandı

Kahramanmaraş'taki uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı yakalandı
Anadolu Ajansı / İzzet Mazı - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmaları kapsamında bazı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 11 şüphelinin İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı

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