Kahramanmaraş'taki uyuşturucu operasyonlarında 19 kişi tutuklandı

03.03.2020 00:12 | Son Güncelleme: 03.03.2020 00:30

Kahramanmaraş'ta polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 19 kişi tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son üç haftada 61 uyuşturucu satışına suçüstü müdahale yaptı.

Polis ekipleri operasyonlarda, kullanıcı ve satıcısı olmak üzere 105 kişiye adli işlem yaptı.

Bu kişilerden 19'u "uyuşturucu ticareti" suçundan gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan B.P (42), M.T (33), S.Ç (21), F.E (43), A.T (43), A.D (31), M.İ (40), İ.Y (29), B.P (28), Ö.M (29), Ö.K (25), M.A (24), N.H (34), Y.D (28), M.K (24), H.A (46), M.T (26), A.B (42) ve M.B. (17) adliyeye sevk edildi.

19 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklandı.

Operasyonlarda, 2 kilo 113 gram uyuşturucu madde, 396 sentetik uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca, 55 fişek, suç geliri olan 12 bin 220 lira para ele geçirildiği belirtildi.

Kaynak: AA