Son dakika haber... Kahramanmaraş'taki uçak kazasında ölen koordinatör Edip Uzunoğlu toprağa verildi

Son dakika habere göre Kahramanmaraş'taki uçak kazasında ölen koordinatör Edip Uzunoğlu toprağa verildi Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınını söndürme çalışması sırasında düşen uçakta bulunan emekli okul müdürü koordinatör Edip Uzunoğlu, memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.

Kahramanmaraş'taki uçak kazasında ölen koordinatör Edip Uzunoğlu toprağa verildi

ADANA - Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınını söndürme çalışması sırasında düşen uçakta bulunan emekli okul müdürü koordinatör Edip Uzunoğlu, memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından Rusya'dan kiralanan ve Adana Orman Bölge Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın söndürme uçağı ile önceki gün Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahale esnasında irtibat kesilmiş, bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edilerek uçakta bulunan 8 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. 5 Rusya uyruklu mürettebatın cenazeleri sabaha karşı Adana Havalimanı'ndan memleketlerine gönderildi. 3 Türk mürettebattan Adanalı Koordinatör Edip Uzunoğlu'nun cenazesi ise bugün memleketi Adana'da Burak Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Törende ise Uzunoğlu'nun oğlu Osman ayakta zor durdu.

Törene Adana Valisi Süleyman Elban'ın yanı sıra kent protokolü, orman teşkilatı ve Uzunoğlu'nun yakınları katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici