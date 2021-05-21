Kahramanmaraş'taki trafik kazasında 4 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Kahramanmaraş'taki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'taki trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde plakası belirlenemeyen bir aracın çarpması sonucu devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde plakası belirlenemeyen bir aracın çarpması sonucu devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Binevler Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Bulvarı'nda Orhan A'nın kullandığı 46 AAH 838 plakalı otomobile seyir halindeyken plakası belirlenemeyen bir araç çarparak kaçtı.

Çarpma sonucu takla atan otomobildeki sürücü Orhan A. ile Seda A, Hatice A. ve Sümeyye A. yaralandı.

Yoldan geçenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kaza nedeniyle yolda bir süre kontrollü geçiş sağladı.

Kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

Akraba iki ailenin silahlı kavgası kanlı bitti: 1 kişi can verdi, 2 kişi yaralandı
Akraba iki ailenin silahlı kavgası kanlı bitti: 1 kişi can verdi, 2 kişi yaralandı
Bakan Soylu'dan mafyalara koruma verildiği iddiasına yanıt: Ben gelmeden önce verilmiş
Bakan Soylu'dan mafyalara koruma verildiği iddiasına yanıt: Ben gelmeden önce verilmiş
Törende bayılan zabıtayı, polis böyle kucağında taşıdı
Törende bayılan zabıtayı, polis böyle kucağında taşıdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Abdullah Gül Vladimir Putin Mustafa Destici
Magazin Sibel Can Ben Affleck Acun Ilıcalı Ceyda Düvenci
Spor Adem Büyük Hakan Arslan Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kahramanmaraş'taki trafik kazasında 4 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.05.2021 02:34:45. #1.11#

title