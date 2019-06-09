Kahramanmaraş'taki trafik kazası

Kahramanmaraş'ta otomobilin tıra çarpması sonucu ağır yaralanan kadın, tedavi gördüğü Gaziantep'teki hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, dün eşi Mehmet Re?it Gezer'in (30) hayatını kaybettiği kazada ağır yaralanan Şadiye Gezer (29), Şehitkamil Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çiftin cenazeleri, Adli Tıp Kurumundaki otopsi işleminin ardından toprağa verilmek üzere Diyarbakır'a gönderildi.

Reşit ve Şadiye çiftinin, çocukları ile Diyarbakır'dan Adana'ya gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

Kahramanmaraş'ta dün Mehmet Re?it Gezer idaresindeki 01 ABV 029 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Evri Mahallesi kavşağında Mursel K'nin (42) kullandığı 21 KC 847 plakalı tıra arkadan çarpmıştı. Otomobil sürücüsü kaza yerinde yaşamını yitirmiş, Mehmet Ali (3), ?adiye (29), Çiğdem (24), Sena (1) ile Azra Gezer (3), Afitap Bilir (32) ve Mehmet ?irin (23) yaralanmıştı.

Kaynak: AA