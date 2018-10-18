Kahramanmaraş'taki Trafik Kazası

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde otobüsün devrilmesi sonucu yaşamını yitiren 25 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Doğancan Türk, Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı.

İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'ndeki babaevinde helallik alınmasının ardından Büyük Cami'ye götürülen Türk'ün cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Gürgandağı Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenazeye Piyade Uzman Onbaşı Doğancan Türk'ün babası emekli Uzman Çavuş Yılmaz Türk, annesi Hayriye Türk ve kardeşleri ile Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Samsun Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ünsal Ağaoğlu, AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman ile vatandaşlar katıldı.

6 ay önce görevine başlayan ve sözlü olduğu öğrenilen Türk'ün izinden birliğine döndüğü öğrenildi.

Çetin Çetiner (34) idaresindeki Samsun-Şanlıurfa seferini yapan Kamil Koç firmasına ait 55 JA 466 plakalı yolcu otobüsü, dün Kayseri-Kahramanmaraş karayolunun Mehmet Bey Mahallesi mevkisinde refüje devrildi.

Kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.