Kahramanmaraş'taki Trafik Kazası

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde otobüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 20 yaşındaki er Selahattin Turan, Samsun'un Bafra ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Turan'ın Kuşçular Mahallesi'ndeki baba evine getirilen cenazesi, helallik alınmasının ardından aynı mahalledeki mezarlığa götürüldü.

Baba Zafer ve anne Semra Turan, "Oğlum, askerliğinin bitmesine çok az kalmıştı. 'Kısa süre sonra geleceğim' diyordun. Bir gün önce seni severek gönderdim, şimdi tabutunu seviyorum. Peygamber Efendimize komşu mu oldun, onun ordusuna mı katıldın?" diyerek gözyaşı döktü.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Turan'ın cenazesi, aile kabristanlığında toprağa verildi.

Askerliğini Şanlıurfa'da yapan Turan'ın terhisine 3 ay kaldığı, izne geldiği memleketi Bafra'dan birliğine teslim olmak üzere dün ayrıldığı öğrenildi.

Cenazeye AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Bafra Kaymakamı Ali Fuat Türkel, Belediye Başkanı Hamit Kılıç, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serkan Erbaş ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra vatandaşlar katıldı.



Çetin Çetiner (34) idaresindeki Samsun-Şanlıurfa seferini yapan Kamil Koç firmasına ait 55 JA 466 plakalı yolcu otobüsü, dün Kayseri-Kahramanmaraş karayolunun Mehmet Bey Mahallesi mevkisinde refüje devrilmiş, kazada 7 kişi hayatını kaybetmiş 27 kişi yaralanmıştı.