Kahramanmaraş'taki toplantı ve gösteri yürüyüş alanları belirlendi
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Kahramanmaraş'taki toplantı ve gösteri yürüyüş alanları belirlendi

25.01.2021 20:43 | Son Güncelleme: 25.01.2021 20:46
Kahramanmaraş'taki toplantı ve gösteri yürüyüş alanları belirlendi

Kahramanmaraş'ta bu yıl için toplantı ve gösteri yürüyüş alanları belirlendi.

Kahramanmaraş'ta bu yıl için toplantı ve gösteri yürüyüş alanları belirlendi.

Kahramanmaraş Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 2021 yılında geçerli toplantı ve yürüyüş alanlarının belirlendiği bildirildi.

Açıklamada, Hafız Ali Efendi Meydanı, TCDD Gar Meydanı, Onikişubat Stadı Kavşağı, Hanefi Mahçiçek Stadı yanı, Kılavuzlu Parkı arkası, Kılavuzlu Parkı önü ve Doğu Kent Halı Saha önü toplantı alanı olarak belirlendi.

Yürüyüş alanı olarak da, "Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinden Şelale Park Kavşağı'ndan Trabzon Bulvarını takiben Hafız Ali Efendi Meydanı'na kadar. Gar Kavşağı ve Gar Caddesi üzerinden, TCDD Gar Meydanı önündeki toplanma alanına kadar. Kuddusi Baba Bulvarı üzerinden Stad Kavşağı toplantı alanına kadar. ilahiyat Caddesi üzerinden 21047 Sokak üzerinde bulunan Hanefi Mahçiçek Stadı Giriş kapısından girerek Stad yanı toplantı alanına kadar. Kılavuzlu Baraj yolu üzerinden Kılavuzlu Parkı ile Nehir arasında bulunan Kılavuzlu Parkı arkası toplantı alanına kadar. Kılavuzlu Baraj Yolu üzerinden Kılavuzlu Parkı'nın şehir istikametine göre gelişte 2'nci kapı önünden itibaren Kılavazlu Parkı önü toplantı alanına kadar. Vezir Hoca Bulvarı üzerinden Doğu Kent Halı Saha önüne kadar." belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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