KAHRAMANMARAŞ - Silahlı kavgada 2 kuzen öldü
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KAHRAMANMARAŞ - Silahlı kavgada 2 kuzen öldü

11.01.2021 23:51 | Son Güncelleme: 12.01.2021 00:04

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan 2 kuzen, kurtarılamadı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan 2 kuzen, kurtarılamadı.

Pınarbaşı Mahallesi Eshab-ı Kehf Bulvarı'nda V. E. D. (22) ile kuzeni İ. T. D. (21), iddiaya göre aralarında daha önceden husumet bulunan O.S. ile karşılaştı.

İki grup arasında çıkan tartışmanın ardından O.S. yanında bulundurduğu tabancayla Efe D. ile Tolga D'ye ateş ederek 46 ACN 386 plakalı araçla olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda seken kurşunlar bir tekel bayiine isabet ederek maddi hasara neden oldu.

Olayda ağır yaralanan ve ambulanslarla Afşin Devlet Hastanesine kaldırılan kuzenler, kurtarılamadı.

Olay sonrası kaçan O.S.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

KAHRAMANMARAŞ - Silahlı kavgada 2 kuzen öldü
KAHRAMANMARAŞ - Silahlı kavgada 2 kuzen öldü
KAHRAMANMARAŞ - Silahlı kavgada 2 kuzen öldü
KAHRAMANMARAŞ - Silahlı kavgada 2 kuzen öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doruk

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